Marmara Denizi Haberleri - Marmara Denizi Haber - Haberler

Marmara Denizi Haberleri
Marmara Denizi haber, Marmara Denizi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Tanker, gemi ve deniz araçlarıyla katı atık ve evsel atık boşaltanlara iki katı ceza
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda
Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi
"ODTÜ Bilim Gemisi" Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmak için demir aldı
Balık popülasyonunun gelişimi için yapay resifler Marmara Denizi'ne bırakıldı
Özgür Özel, Mücella Yapıcı'nın Erdoğan'a Yanıtını Aktardı: "Velev Ki Çürüğüz, Velev Ki Sürtüğüz, Aklen ve Vicdanen Gezi Kadar Özgürüz ve Senden Daha...
Olası Marmara depremi için konuşan Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge 'cehennemin içi'
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ
Bakan Kurum, gazete ve televizyon temsilcilerinin sorularını yanıtladı: (1)
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi
Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (3)
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (1)
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi
Tübitak Destekli Araştırma Yapıldı. Prof. Dr. Ergün Taşkın: "Deniz Çayırlarında İpliksi Alglerde Aşırı Artış Var, Müsilaj Oluşumu Başlamış Durumda"
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni!
CHP'den Çevre Kanununa Şerh: "Amaç, Atığı Depozito Sistemiyle Önlemek Değil Yıllık 20 Milyar TL Rantın Nasıl Dağıtılacağının Hesabı"
Yassıada nedir? Yassıada nerede? Yassıada yargılamaları nedir? Yassıada tarihi nedir? Demokrasi ve Özgürlük Adası nedir?
Milletvekili Arvas: "Van Gölü'nden daha fazla istifade edeceğimiz yatırımlar artacak"
TBMM Çevre Komisyonu, müsilaj ve imara ilişkin teklifin 9 maddesini benimsedi
Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü
Tekirdağ kıyılarında da görülen denizanası türüyle ilgili uzmanlardan uyarı: Ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
AKP'nin Müsilaj Teklifi TBMM'de, İki Katına Çıkarılacak Para Cezası 657 Bin TL Olacak
Çevre için kritik önemdeki membranları geliştirip aynı zamanda ihraç ediyorlar
Marmara'da uzun yıllardır görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıktı
Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
Feribotta can pazarı! Halat koptu, yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı
Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki Yıkımla İlgili Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı: "Bir Kişinin Kanati Neyse O Olur Dönemi Bitti, Bay Bay"
Prof. Dr. Mustafa Sarı: Kesin olarak müsilajla karşılaşacağız ama zamanını bilmiyoruz
AFAD'dan Marmara Denizi merkezli deprem senaryolu tatbikata hazırlık toplantısı
İstanbul'da büyük afet tatbikatı... AFAD, İstanbul'da "Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" düzenleyecek
Marmara'da denize girmek yasak mı? Deniz Salyası( müsilaj) nedeniyle denize girilemeyecek mi?