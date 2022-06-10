Marmara Denizi Haberleri - Marmara Denizi Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Marmara Denizi Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Marmara Denizi Haberleri

Marmara Denizi haber, Marmara Denizi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tanker, gemi ve deniz araçlarıyla katı atık ve evsel atık boşaltanlara iki katı ceza

Tanker, gemi ve deniz araçlarıyla katı atık ve evsel atık boşaltanlara iki katı ceza

Marmara Denizi - 51 Dakika Önce
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)

Marmara Denizi - 9 Saat Önce
Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü

Yalova sahillerinde zehirli pusula denizanası görüldü

Marmara Denizi - Dün 14:34
Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü

Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü

Marmara Denizi - Dün 11:47
Dünya Çevre Günü Dolayısı ile Kartal'da Deniz ve Sahil Temizliği Yapıldı

Dünya Çevre Günü Dolayısı ile Kartal'da Deniz ve Sahil Temizliği Yapıldı

Marmara Denizi - Dün 10:58
Vali Şıldak, mavi bayraklı plaj konusunda Engürü Sitesi'ni örnek gösterdi

Vali Şıldak, mavi bayraklı plaj konusunda Engürü Sitesi'ni örnek gösterdi

Marmara Denizi - Dün 10:02
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda

Marmara Denizi - 08.06.2022
Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Marmara Denizi'nde 5 bin metrekare boyutunda dev hayalet ağı çıkarıldı

Marmara Denizi'nde 5 bin metrekare boyutunda dev hayalet ağı çıkarıldı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

Marmara Denizi - 08.06.2022
Marmara Adası'nda kıyı temizliği yapıldı

Marmara Adası'nda kıyı temizliği yapıldı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Büyükçekmece'de Yarım Saat İçinde Yüzlerce Kilo Çöp Toplandı

Büyükçekmece'de Yarım Saat İçinde Yüzlerce Kilo Çöp Toplandı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Tuzlalı çocuklar, 'Marmara hepimizin' dedi

Tuzlalı çocuklar, "Marmara hepimizin" dedi

Marmara Denizi - 08.06.2022
Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi

Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi

Marmara Denizi - 08.06.2022

Havai fişek ve lazer ışık gösterisi geceyi gündüze çevirdi
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı

Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı

Ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Gönüllüler kıyıda, dalgıçlar denizde temizlik yaptı

Gönüllüler kıyıda, dalgıçlar denizde temizlik yaptı

Marmara Denizi - 08.06.2022
ÇANAKKALE - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı

ÇANAKKALE - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Kartal'da 'Çevre Günü' dolayısıyla sahil ve deniz temizliği yapıldı

Kartal'da 'Çevre Günü' dolayısıyla sahil ve deniz temizliği yapıldı

Marmara Denizi - 08.06.2022
Çanakkale'de sahil temizliği

Çanakkale'de sahil temizliği

Marmara Denizi - 08.06.2022
İzmit Körfezi'nin dibinde yok yok

İzmit Körfezi'nin dibinde yok yok

Marmara Denizi - 08.06.2022
Denizden dron ve cep telefonu çıktı

Denizden dron ve cep telefonu çıktı

Marmara Denizi - 08.06.2022
KADIKÖY VE EMİNÖNÜ'NDE DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI

KADIKÖY VE EMİNÖNÜ'NDE DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI

Marmara Denizi - 08.06.2022
Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi

Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi

Marmara Denizi - 08.06.2022
'ODTÜ Bilim Gemisi' Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmak için demir aldı

"ODTÜ Bilim Gemisi" Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmak için demir aldı

Marmara Denizi - 06.06.2022
Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi

Tekirdağ'da dalgıçların denizden çıkardığı atıklar sergilendi

Marmara Denizi - 05.06.2022
'Castoro 10' isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsünün altından geçti

'Castoro 10' isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsünün altından geçti

Marmara Denizi - 05.06.2022
Deniz değil, adeta hurdalık: Lastikten sandalyeye ne ararsan var

Deniz değil, adeta hurdalık: Lastikten sandalyeye ne ararsan var

Marmara Denizi - 05.06.2022
TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemi

TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemi

Marmara Denizi - 05.06.2022
Balık popülasyonunun gelişimi için yapay resifler Marmara Denizi'ne bırakıldı

Balık popülasyonunun gelişimi için yapay resifler Marmara Denizi'ne bırakıldı

Marmara Denizi - 04.06.2022
MARMARA DENİZİ'NDE CANLILARA YENİ YUVA

MARMARA DENİZİ'NDE CANLILARA YENİ YUVA

Marmara Denizi - 04.06.2022
Özgür Özel, Mücella Yapıcı'nın Erdoğan'a Yanıtını Aktardı: 'Velev Ki Çürüğüz, Velev Ki Sürtüğüz, Aklen ve Vicdanen Gezi Kadar Özgürüz ve Senden Daha...

Özgür Özel, Mücella Yapıcı'nın Erdoğan'a Yanıtını Aktardı: "Velev Ki Çürüğüz, Velev Ki Sürtüğüz, Aklen ve Vicdanen Gezi Kadar Özgürüz ve Senden Daha...

Marmara Denizi - 03.06.2022
Olası Marmara depremi için konuşan Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge 'cehennemin içi'

Olası Marmara depremi için konuşan Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge 'cehennemin içi'

Marmara Denizi - 03.06.2022
Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı

Karacabey Longozu'nun nilüferleri ve karabaş otları çiçek açtı

Marmara Denizi - 03.06.2022
Marmara Denizi'nden toplanan atık miktarı 30 tona ulaştı

Marmara Denizi'nden toplanan atık miktarı 30 tona ulaştı

Marmara Denizi - 03.06.2022
Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor

Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor

Marmara Denizi - 02.06.2022
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

Marmara Denizi - 02.06.2022
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

Marmara Denizi - 02.06.2022
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ

PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ

Marmara Denizi - 31.05.2022
Bakan Kurum, gazete ve televizyon temsilcilerinin sorularını yanıtladı: (1)

Bakan Kurum, gazete ve televizyon temsilcilerinin sorularını yanıtladı: (1)

Marmara Denizi - 31.05.2022
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi

Marmara Denizi - 31.05.2022
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi

Marmara Denizi - 31.05.2022
Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (3)

Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (3)

Marmara Denizi - 31.05.2022
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (1)

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (1)

Marmara Denizi - 31.05.2022
Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda (2)

Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda (2)

Marmara Denizi - 30.05.2022
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi

Marmara Denizi - 30.05.2022
Avşa'da temiz bir Marmara için koştular

Avşa'da temiz bir Marmara için koştular

Marmara Denizi - 30.05.2022
Marmara'da kızıl denizanaları görülmeye devam ediyor

Marmara'da kızıl denizanaları görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi - 30.05.2022
ATIK KONUSUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEYEN SPORCULAR MARMARA DENİZİ'NE KOŞTU

ATIK KONUSUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEYEN SPORCULAR MARMARA DENİZİ'NE KOŞTU

Marmara Denizi - 30.05.2022
Denizden çıkarılan 'hayalet ağlar' köylüleri bahçe nöbetinden kurtardı

Denizden çıkarılan "hayalet ağlar" köylüleri bahçe nöbetinden kurtardı

Marmara Denizi - 30.05.2022
Tübitak Destekli Araştırma Yapıldı. Prof. Dr. Ergün Taşkın: 'Deniz Çayırlarında İpliksi Alglerde Aşırı Artış Var, Müsilaj Oluşumu Başlamış Durumda'

Tübitak Destekli Araştırma Yapıldı. Prof. Dr. Ergün Taşkın: "Deniz Çayırlarında İpliksi Alglerde Aşırı Artış Var, Müsilaj Oluşumu Başlamış Durumda"

Marmara Denizi - 30.05.2022
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni!

Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni!

Marmara Denizi - 30.05.2022
Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor

Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor

Marmara Denizi - 30.05.2022
2. Ulusal Avşa Yarı Maratonu tamamlandı

2. Ulusal Avşa Yarı Maratonu tamamlandı

Marmara Denizi - 29.05.2022
SPOR Yelkenle tek başına Türkiye turu için yola çıktı

SPOR Yelkenle tek başına Türkiye turu için yola çıktı

Marmara Denizi - 29.05.2022
İzmit Körfezi'nde ölü yunus balığı kıyıya vurdu

İzmit Körfezi'nde ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Marmara Denizi - 28.05.2022
İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --

İZMİT KÖRFEZİ'NE 6 BİN BALIK DAHA BIRAKILDI --

Marmara Denizi - 28.05.2022
CHP'den Çevre Kanununa Şerh: 'Amaç, Atığı Depozito Sistemiyle Önlemek Değil Yıllık 20 Milyar TL Rantın Nasıl Dağıtılacağının Hesabı'

CHP'den Çevre Kanununa Şerh: "Amaç, Atığı Depozito Sistemiyle Önlemek Değil Yıllık 20 Milyar TL Rantın Nasıl Dağıtılacağının Hesabı"

Marmara Denizi - 27.05.2022
Yassıada nedir? Yassıada nerede? Yassıada yargılamaları nedir? Yassıada tarihi nedir? Demokrasi ve Özgürlük Adası nedir?

Yassıada nedir? Yassıada nerede? Yassıada yargılamaları nedir? Yassıada tarihi nedir? Demokrasi ve Özgürlük Adası nedir?

Marmara Denizi - 27.05.2022
Milletvekili Arvas: 'Van Gölü'nden daha fazla istifade edeceğimiz yatırımlar artacak'

Milletvekili Arvas: "Van Gölü'nden daha fazla istifade edeceğimiz yatırımlar artacak"

Marmara Denizi - 27.05.2022
KARADENİZ'DEKİ RENK DEĞİŞİMİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

KARADENİZ'DEKİ RENK DEĞİŞİMİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Marmara Denizi - 27.05.2022
TBMM Çevre Komisyonu, müsilaj ve imara ilişkin teklifin 9 maddesini benimsedi

TBMM Çevre Komisyonu, müsilaj ve imara ilişkin teklifin 9 maddesini benimsedi

Marmara Denizi - 26.05.2022
Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü

Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü

Marmara Denizi - 25.05.2022
Tekirdağ kıyılarında da görülen denizanası türüyle ilgili uzmanlardan uyarı: Ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın

Tekirdağ kıyılarında da görülen denizanası türüyle ilgili uzmanlardan uyarı: Ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın

Marmara Denizi - 25.05.2022
İSTANBUL'A LEVHALARIN ARDINDAN TSUNAMİ BİLGİLENDİRME PANOLARI

İSTANBUL'A LEVHALARIN ARDINDAN TSUNAMİ BİLGİLENDİRME PANOLARI

Marmara Denizi - 25.05.2022
MÜSİLAJA KARŞI İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

MÜSİLAJA KARŞI İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Marmara Denizi - 25.05.2022
İSKİ, 2021 yılı bütçesinin yüzde 43'ünü yatırımlara ayırdı

İSKİ, 2021 yılı bütçesinin yüzde 43'ünü yatırımlara ayırdı

Marmara Denizi - 24.05.2022
İSKİ'den 3,2 Milyar Liralık Su ve Atıksu Yatırımı

İSKİ'den 3,2 Milyar Liralık Su ve Atıksu Yatırımı

Marmara Denizi - 23.05.2022
AKP'nin Müsilaj Teklifi TBMM'de, İki Katına Çıkarılacak Para Cezası 657 Bin TL Olacak

AKP'nin Müsilaj Teklifi TBMM'de, İki Katına Çıkarılacak Para Cezası 657 Bin TL Olacak

Marmara Denizi - 23.05.2022
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM'ye sunuldu (1)

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM'ye sunuldu (1)

Marmara Denizi - 23.05.2022
Müsilajla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Müsilajla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Marmara Denizi - 23.05.2022
Çevre için kritik önemdeki membranları geliştirip aynı zamanda ihraç ediyorlar

Çevre için kritik önemdeki membranları geliştirip aynı zamanda ihraç ediyorlar

Marmara Denizi - 23.05.2022
Marmara'da uzun yıllardır görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıktı

Marmara'da uzun yıllardır görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıktı

Marmara Denizi - 22.05.2022
İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı

İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı

Marmara Denizi - 21.05.2022
Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı

Yalova'da yaşamları tehlikeye giren 325 su kaplumbağası gölete taşındı

Marmara Denizi - 20.05.2022
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor

Marmara Denizi - 20.05.2022
Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı

Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı

Marmara Denizi - 19.05.2022
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ

FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ

Marmara Denizi - 19.05.2022
Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kamerada

Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kamerada

Marmara Denizi - 19.05.2022
Feribotta can pazarı! Halat koptu, yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı

Feribotta can pazarı! Halat koptu, yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı

Marmara Denizi - 19.05.2022
Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki Yıkımla İlgili Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı: 'Bir Kişinin Kanati Neyse O Olur Dönemi Bitti, Bay Bay'

Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki Yıkımla İlgili Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı: "Bir Kişinin Kanati Neyse O Olur Dönemi Bitti, Bay Bay"

Marmara Denizi - 18.05.2022
MARMARA DENİZİ'NE MERCAN NAKLİ YAPILDI

MARMARA DENİZİ'NE MERCAN NAKLİ YAPILDI

Marmara Denizi - 18.05.2022
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza

Marmara Denizi - 18.05.2022
JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı

JW Marrıott Hotel İstanbul Marmara Sea Ataköy'de açıldı

Marmara Denizi - 18.05.2022
Prof. Dr. Mustafa Sarı: Kesin olarak müsilajla karşılaşacağız ama zamanını bilmiyoruz

Prof. Dr. Mustafa Sarı: Kesin olarak müsilajla karşılaşacağız ama zamanını bilmiyoruz

Marmara Denizi - 17.05.2022
AFAD'dan Marmara Denizi merkezli deprem senaryolu tatbikata hazırlık toplantısı

AFAD'dan Marmara Denizi merkezli deprem senaryolu tatbikata hazırlık toplantısı

Marmara Denizi - 17.05.2022
Tekirdağ Sahillerine Vuran Yosunlar Kötü Kokuya Neden Oldu

Tekirdağ Sahillerine Vuran Yosunlar Kötü Kokuya Neden Oldu

Marmara Denizi - 17.05.2022
İzmir Körfezi'nde kötü koku sıcaklığın yükselmesiyle etkisini artırdı

İzmir Körfezi'nde kötü koku sıcaklığın yükselmesiyle etkisini artırdı

Marmara Denizi - 17.05.2022
Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Marmara Denizi - 17.05.2022
Müsilaj için uzun vadede plan yapıldı!

Müsilaj için uzun vadede plan yapıldı!

Marmara Denizi - 17.05.2022
Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi

Marmara Denizi'nde makine arızası yapan tanker Ahırkapı'ya demirletildi

Marmara Denizi - 17.05.2022
DENİZANALARI VE MÜSİLAJLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN UYARI -1

DENİZANALARI VE MÜSİLAJLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN UYARI -1

Marmara Denizi - 17.05.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mayıs 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mayıs 2022

Marmara Denizi - 17.05.2022
İstanbul'da büyük afet tatbikatı... AFAD, İstanbul'da 'Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı' düzenleyecek

İstanbul'da büyük afet tatbikatı... AFAD, İstanbul'da "Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" düzenleyecek

Marmara Denizi - 17.05.2022
AFAD, İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı yapmaya hazırlanıyor

AFAD, İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı yapmaya hazırlanıyor

Marmara Denizi - 17.05.2022
Bursa Sualtı Belgeseli'nin tanıtım töreni gerçekleşti

Bursa Sualtı Belgeseli'nin tanıtım töreni gerçekleşti

Marmara Denizi - 16.05.2022
Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi

Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi

Marmara Denizi - 15.05.2022
Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü

Marmara Denizi - 15.05.2022
Marmara'da denize girmek yasak mı? Deniz Salyası( müsilaj) nedeniyle denize girilemeyecek mi?

Marmara'da denize girmek yasak mı? Deniz Salyası( müsilaj) nedeniyle denize girilemeyecek mi?

Marmara Denizi - 10.06.2021
Vapur seferleri iptal mi? İDO çalışıyor mu? BUDO çalışıyor mu?

Vapur seferleri iptal mi? İDO çalışıyor mu? BUDO çalışıyor mu?

Marmara Denizi - 09.02.2021
title