Marmara Denizi Haberleri - Marmara Denizi Haber - Haberler

Özgür Özel, Mücella Yapıcı'nın Erdoğan'a Yanıtını Aktardı: "Velev Ki Çürüğüz, Velev Ki Sürtüğüz, Aklen ve Vicdanen Gezi Kadar Özgürüz ve Senden Daha...

Marmara Denizi - 03.06.2022