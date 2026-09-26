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BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattındaki iki seferini iptal etti

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BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattındaki iki seferini iptal etti
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BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.00 Mudanya-Kabataş ile 19.30 Kabataş-Mudanya seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Meteorolojiye göre, Marmara Denizi'nde rüzgar akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek ve sabah saatlerine kadar sürecek.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle iki seferini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.00 Mudanya-Kabataş ile 19.30 Kabataş-Mudanya seferlerini iptal edildiği bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50 ila75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği, sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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