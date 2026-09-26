BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattındaki iki seferini iptal etti

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BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle iki seferini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.00 Mudanya-Kabataş ile 19.30 Kabataş-Mudanya seferlerini iptal edildiği bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50 ila75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği, sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı