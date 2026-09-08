Poyraz balıkçıları karaya çekti

Marmara Denizi'nde saatte hızı 40 kilometreye yaklaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçılar teknelerini limanda bekletirken, bazıları ise bu süreyi ağ bakımı ve teknelerinin bakım-onarım çalışmalarını yaparak değerlendiriyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiğini belirterek, balıkçıların hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Pehlivanoğlu, "Süleymanpaşa ilçemizde havanın perşembe gününe kadar esmesinden dolayı balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağ bakımı yaparak geçiriyorlar. Aldığımız haberlere göre Karadeniz'de bol palamut var. Allah nasip ederse perşembe günü Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız palamut avlamaya devam edecekler. Vatandaşlarımız taze ve uygun balık yemeye devam edecekler inşallah" dedi.

Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte balıkçıların yeniden denize açılarak palamut avına devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı