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İstanbul Boğazı'nda lüfer bolluğu yaşanıyor, tanesi 300-400 TL'den satılıyor

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İstanbul Boğazı'nda lüfer bolluğu yaşanıyor, tanesi 300-400 TL'den satılıyor
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Marmara Denizi'nin incisi lüfer, İstanbul Boğazı'nda görüldü. Mahalle balıkçısında tanesi 300-400 TL'den satılan lüferi, Arnavutköy açıklarında teknelerden olta sallayan profesyonel oltacılar yakaladı; sahilden olta atanlar ise çoğunlukla çinekop aldı.

Marmara Denizi'nin incisi lüfer, İstanbul Boğazı'nda gözüktü. Marmara'daki şehirlerde lüfer balığı tanesi 300-400 TL fiyatla satılmaya başlandı.

İstanbul'da sahilden çinekop çekildiğini gören profosyonel oltacılar, Arnavutköy açıklarında kiraladıkları tekneklerden saatlerce olta sallayarak, kilo kilo lüfer yakaladılar.

En çok balık gurmelerini sevindiren lüfer akını, bu kıymetli balığın tanesinin İstanbul'daki mahalle balıkçısında 300 ile 400 TL arası fiyatla satılmaya başlanması ile fark edildi. Ekim ayının ilk haftasında tek tük olta balıkçılarının yakaladığı lüfer, 3 gündür İstanbul Boğazı'nda bol bir şekilde alınmaya başlandı. Cumartesi akşamı ise Arnavutköy açıklarında 20 küçük teknede 200'den fazla balıkçının olta atması ile lüfer bereketi İstanbul'da hissedildi. Üsküdar ve Sarayburnu sahilinde de özel aparatlarla olta atanlarda iri balık lüfer yakalamayı başardılar. Ancak sahilden olta atanlar ağırlıklı olarak çinekop aldılar. Tanesi 300 gramdan fazla gelen lüfer balığının mahalle balıkçısında ortalama 400 liraya satılması ise bu balığı bekleyenleri sevindirdi.

Marmara Denizi'nin balık yönünden halen bereketli olduğunu belirten oltacılar, lüfer akınını haber alınca denize açıldı veya sahillerde çinekop almanın keyfini yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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