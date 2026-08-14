Marmara'da balıkçılar ilk ağlar için bu gece denize açılıyor

Tekirdağ'da küçük ölçekli balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesiyle balıkçılar bu gece sezonun ilk avı için Marmara Denizi'ne açılacak. Balıkçıların sabah saatlerinde limanlara dönüşüyle birlikte sezonun ilk balıklarının tezgahlarda yerini alması bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde teknelerinin bakım ve onarımlarını tamamlayan balıkçılar, ağlarını da denize çıkmaya hazır hale getirdi. Balıkçılar, sezonun ilk seferinde başta palamut olmak üzere istavrit, hamsi, kolyoz ve lüferin peşinde olacak.

Marmara Denizi'nde gece boyunca avlanacak balıkçıların, sabahın ilk saatlerinde limanlara dönerek tuttukları balıkları satışa sunması planlanıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek bu geceden itibaren palamut için ağların denize bırakılacağını söyledi.

Geçen dönem yasağın başlamasına kadar tekir, çinekop, hamsi ve sardalya avlandığını ifade eden Pehlivanoğlu, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Bu yıl özellikle palamut açısından bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız teknelerinin bakımlarını yaptı, ağlarını hazırladı. Bu gece 12 metrenin altında olan teknelerimiz denize açılacak. Palamut başta olmak üzere istavrit, hamsi, kolyoz ve lüfer avlanacak. İnşallah bu sezon bol ve bereketli geçecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı