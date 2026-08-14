Haberler

Marmara'da balıkçılar ilk ağlar için bu gece denize açılıyor

Marmara'da balıkçılar ilk ağlar için bu gece denize açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da küçük ölçekli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle bu gece Marmara Denizi'ne açılarak yeni sezonun ilk avını yapacak. Palamut, istavrit, hamsi, kolyoz ve lüfer hedeflenirken, balıkçılar bereketli bir sezon bekliyor.

Tekirdağ'da küçük ölçekli balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesiyle balıkçılar bu gece sezonun ilk avı için Marmara Denizi'ne açılacak. Balıkçıların sabah saatlerinde limanlara dönüşüyle birlikte sezonun ilk balıklarının tezgahlarda yerini alması bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde teknelerinin bakım ve onarımlarını tamamlayan balıkçılar, ağlarını da denize çıkmaya hazır hale getirdi. Balıkçılar, sezonun ilk seferinde başta palamut olmak üzere istavrit, hamsi, kolyoz ve lüferin peşinde olacak.

Marmara Denizi'nde gece boyunca avlanacak balıkçıların, sabahın ilk saatlerinde limanlara dönerek tuttukları balıkları satışa sunması planlanıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek bu geceden itibaren palamut için ağların denize bırakılacağını söyledi.

Geçen dönem yasağın başlamasına kadar tekir, çinekop, hamsi ve sardalya avlandığını ifade eden Pehlivanoğlu, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Bu yıl özellikle palamut açısından bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız teknelerinin bakımlarını yaptı, ağlarını hazırladı. Bu gece 12 metrenin altında olan teknelerimiz denize açılacak. Palamut başta olmak üzere istavrit, hamsi, kolyoz ve lüfer avlanacak. İnşallah bu sezon bol ve bereketli geçecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...

Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladılar! İşte zirvenin sahibi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi

Dünyanın öbür ucuna gitti ama Türk polisinden kaçamadı! Hesap verecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

"Tacizci" denilerek dövülen vekilden tatmin etmeyen açıklama