Haberler

Çerkezköy OSB'de yeşil sanayi buluşması yapıldı, Ergene temizleme projesi tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy OSB'de yeşil sanayi buluşması yapıldı, Ergene temizleme projesi tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Çerkezköy OSB'de Yeşil Sanayi Buluşmaları programı düzenlendi. Vali Recep Soytürk, Ergene Nehri'nin temizlenmesine yönelik projenin tamamlandığını, OSB sularının ileri arıtma sonrası Marmara Denizi'ne deşarj edildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) "Yeşil Sanayi Buluşmaları" programı yapıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ç Osb Konferans Salonu'ndaki programda, sanayicilerin istihdam ve ihracata katkı sağladığını belirterek, sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sanayinin çevresel etkileri konusunda hassas davrandıklarını dile getiren Soytürk, "O gün çevresel atıklar açısından böyle seçici davranmamışız ama bugün olağanüstü seçici davranıyoruz. Çok dikkat ediyoruz." dedi.

Soytürk, Ergene Nehri'nin temizlenmesine yönelik projenin tamamlandığını, OSB'lerden çıkan suların ileri kademe atık su arıtma tesislerinde işlem görmeleri sonrası boru hattıyla Marmara Denizi'ne deşarj edildiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven de üretim kapasitesi ve fiyat avantajının tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Yeşil dönüşüme ilişkin düzenlemelerin tedarikçi sektörleri de kapsayacağını dile getiren Güven, "Bundan sonraki süreçte büyük firma ve küçük firma ayrımımız da olmayacak. Bu düzenlemelerin tamamı genişledikçe tedarikçi sektörler de bu işin içinde yer alacaklar." diye konuştu.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de sanayide rekabet gücünün kaynak verimliliği, düşük karbonlu üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Eskişehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, mühendis Murat Evren, sanayi ve teknoloji uzmanı Samet Arslan, Trakya Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Mehmet Karaman ve AB Çerçeve Programları Kıdemli Uzmanı Merve Polat sunum yaptı.

Programa, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ile sanayi kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı

T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
Belçika maçı öncesi şok! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli doktor evinde ölü bulundu

Emekli doktorun sır ölümü! Ekipler içeri girince...
Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
Mustafa Destici'den fon krizi çıkışı! 'Küçük yatırımcının zararı vurgunculardan karşılansın'

Fon mağdurlarının zararı nasıl giderilecek? Destici yolu gösterdi
Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar

Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar
Miyom ameliyatında ölen Gülşah Gizem Angı davasında kritik karar! Raporda 24 litre sıvı detayı

Ameliyat masasında 16 kilo arttı! 'Demo cihaz' davası ağır cezada
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

Koltuğuna yeni isim aranıyor