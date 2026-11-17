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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu. 18 Kasım Çarşamba günü etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgarın, yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarılara göre, Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Özellikle bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güney yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

Denizlerde etkili olması beklenen fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Söz konusu uyarının 18 Kasım saat 10.00'da başlayıp 23.59'da sona ermesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle özellikle balıkçılar, deniz ulaşımını kullanan vatandaşlar ve denizcilik faaliyetlerinde bulunanların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Kara kesimleri için yapılan değerlendirmede ise Marmara'nın kuzey ve doğusunda 18 Kasım Çarşamba gününden 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi.

Rüzgarın hızının saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği, bazı bölgelerde ise kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Kara üzerindeki fırtına uyarısının 18 Kasım saat 00.00'da başlayarak 19 Kasım saat 13.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarısında, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı