Haberler

Tekirdağlı balıkçılar fırtına nedeniyle bir haftadır ava çıkamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'ndeki fırtına bir haftadır Tekirdağlı balıkçıların ava çıkmasını engelliyor. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onaran balıkçılar, hava normale dönünce palamut mesaisine devam etmeyi bekliyor.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bir haftadır ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde bir haftadır fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Balıkçıların fırtına dolayısıyla "zorunlu paydosunun" devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bir haftadır balıkçılar barınakta bekliyor. Bazıları ağ bakımı yapıyor, bazıları teknelerinin eksiklerini gideriyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar ağ atmaya başlayacak. İnşallah tekneler palamut mesaisine devam edecek." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da sert rüzgar nedeniyle açılamadıklarını, yeniden denize açılana kadar eksiklerini tamamlayacaklarını dile getirerek, "Hava normale döndüğünde palamut umuduyla denize ağ atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Fırtına nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: AA
Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Test sonucu belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Edirne'de sürücü aracını eşine teslim etti

Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Aracı eşi teslim aldı
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

Savaş sürerken dengeleri değiştirecek talimat: Artık hiçbir kural yok
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Cezayir, orman yangını çıkaranlara idam cezası getirmeye hazırlanıyor

Ülkenin gündeminde bu var: Orman yakanlara idam geliyor

Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında çok sayıda tutuklama