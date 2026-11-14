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Tekirdağ'da martılar vatandaşların attığı balık için birbirine girdi

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Tekirdağ'da martılar vatandaşların attığı balık için birbirine girdi Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da martılar vatandaşların attığı balık için birbirine girdi
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Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ sahilinde vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martılar arasında kovalamaca yaşandı. Balığı kapan martının peşine düşen diğer martıların havada süren mücadelesi, çevredekiler tarafından gülümseyerek izlendi.

Marmara Denizi'nin sahilinde bu kez insanların değil, martıların rekabeti dikkat çekti. Vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martılar arasında yaşanan kovalamaca ve kapışma, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Tekirdağ sahilinde yiyecek arayışına çıkan martılar, vatandaşların attığı balık için adeta birbirine girdi. Bir martının gagasına aldığı balığı diğer martılar da gözüne kestirince sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalışırken, diğer martılar ise peşini bırakmadı.

Zaman zaman havada kovalamacaya dönüşen mücadelede martılar, balığı kapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bir martının kazandığı lokma, diğerinin hedefi olurken, sahilde yaşananlar adeta doğal yaşamın en eğlenceli rekabetlerinden birine sahne oldu.

Martıların balık uğruna verdiği mücadele çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. O anları izleyenler gülümserken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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