Marmara'da batan gemiden 57 gün sonra acı haber geldi! 8 ailenin bekleyişi sürüyor

Marmara’da 57 gün önce batan gemide kaybolan denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Silivri’de çadırlarda bekleyen aileler ise yakınlarından gelecek haberi bekliyor.

CESET 2. KAPTANA AİT ÇIKTI

Silivri açıklarında 2 Eylül’de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında dün suda bir erkek cesedi bulundu. Kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürülen cesedin, yapılan incelemelerde geminin 2. kaptanı Rahmi Temel’e ait olduğu belirlendi.

31 EKİM’DE İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Temel, 31 Ekim’de İzmir Karşıyaka’daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

AĞABEYİ: PERİŞAN OLMAMAK ELDE DEĞİL

Rahmi Temel’in ağabeyi Remzi Temel, kazada 10 denizcinin Marmara’nın sularına gömüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Çok elim bir deniz kazası sonucu 10 denizcimiz Marmara’da sulara gömüldü. Bugün 57'nci günde bir naaş çıkarıldı. Bugün çıkarılan ikinci naaş benim kardeşimin. Diğer 8 kişi aranıyor. Aileler çadırlarda bekliyor. Zor şartlarda, ümitsizce, çaresizce bekliyorlar. Herkes bir yakınına ulaşmak için canla başla bütün duruma katlanıyor, bütün güçlükler ve zorluklar içinde bekliyorlar. Bizim için sevindirici olmadı, üzücü oldu. Ben bugün haberi aldıktan sonra başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Ama en azından bir naaşa kavuşmanın da bir rahatlığı olacak, bir mezarımız olacak. Onun için buradayız, cenazemizin verilmesini bekliyoruz. Dün gemide bulunduğunu söylediler. Biz akşam haber aldık. Kimlik tespiti bugün yapılıp haber verildi. 1 gün sonra da kimliğini öğrendik. Silivri açıklarında 35 kilometre uzağında bu olay olmuş. Marmara çukuru denilen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum, inşallah çıkarılır. Ailesi ve 2 kızı var, perişan. İzmir’de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir’e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil. Binde bir de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün kayıp bulundu denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü yaratıyor.”

Rahmi Temel’in ağabeyi Remzi Temel

AİLELER SİLİVRİ’DE ÇADIRDA BEKLİYOR

Gemide aranan mürettebattan aşçıbaşı Abdulbaki Mirzaoğlu’nun dayısı Recai Yılmaz da ailelerin zor şartlarda beklediğini anlattı. Yılmaz, “Tuğberk İmamoğlu gemisinde çalışan aşçıbaşı Abdulbaki Mirzaoğlu’nun dayısıyım. 4 senedir bu şirkette gemilerde aşçıbaşı olarak çalışıyordu. 7 ay sonra 48 yaşında emekli olacaktı. 8 çocuk babası. Ailesi de gemide çalışmasına razı değildi. Çünkü çocukları babalarını görmeden büyüyordu ve haklı da çıktılar. Deniz işçileri böyle bir yaşamı hak etmiyor. Bunların hak ve hukukları daha çok korunmalı, sahip çıkılmalı diye düşünüyorum. Denizde, gemide veya geminin yan tarafında deniz dibinde arama yapılıyor. Biz aile olarak da kısa zamanda 10 aileydik, 9'a düştük. 9 aile de çadırda Silivri’de bekliyoruz. Bu hava şartlarında orada bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı