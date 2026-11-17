Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın gece etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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