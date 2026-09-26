İstanbul Valiliği, Marmara'da akşamdan itibaren beklenen fırtına için uyardı

İstanbul Valiliği, Marmara'da akşamdan itibaren beklenen fırtına için uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi. Rüzgarın 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla esmesi ve fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor; ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara'da rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ile 75 kilometre hızla ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybedeceği ifade edilen açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.