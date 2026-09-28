Haberler

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle 5 şilep açıkta bekliyor, balıkçılar denize açılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle 5 şilep açıkta bekliyor, balıkçılar denize açılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Balıkçılar tarafından "kestane karası" olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Fon soruşturmasında banka genel müdürü gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melania Trump’la sohbet uzayınca eşinden dikkat çeken hamle

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Zeynep Vlahovic'i seçti, ortalık yıkıldı
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı

Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı

Ronaldo'ya şok! 18 sene sonra bir ilki yaşadı