Tekirdağ'da poyraz nedeniyle 5 şilep açıkta bekliyor, balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle 5 şilep açıkta bekliyor, balıkçılar denize açılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da denize açılamadı.
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Balıkçılar tarafından "kestane karası" olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA