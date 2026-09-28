Tekirdağ'da poyraz nedeniyle 5 şilep açıkta bekliyor, balıkçılar denize açılamadı

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Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Balıkçılar tarafından "kestane karası" olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA