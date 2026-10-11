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Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
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Dün 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallanan Marmara Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi. Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Dün 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallanan Marmara Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi. 

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan 2.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 22.08'de gerçekleşen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak belirlendi. 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak ölçtü.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, İstanbul'un yanı sıra çevredeki illerde de hissedildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEray Barkin:

Bir ülkede ahlaksızlık hırsızlık ve zina artınca yer bile bunlardan utanıp sallanırmış .!!

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıY. Selim:

böyle haberleri duyunca inanın İstanbullular kadar endişeleniyorum. Allah sizi korusun korusun

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSelim K:

Akp sayesinde Adaletsizlik o kadar büyükki ülkede insanların ahı bedduası arşa yükselip sonra bela ve müsübet kazalar göçen evler intiharlar , depremler olarak üzerimize geliyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıfbeyza1017:

Sizin kesimin çıplaklığı zinası ahlaksızlığı peki

yanıt7
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Feyza. Sizinkiler fan fin fon fon yaparken birşey yok değilmi. Şimdilik ortaya çıkan 455.000 mağdur var. Onların parasını ödemek içinde 86 milyon mağdur edilecek. Sus otur aşağı. Bu kapak sana tam oturdu...

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıNevin Adanır:

Yücelerin yücesi Rabbim,her kazadan beladan koru milleti. Amiiin.

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Allah korumaz, akıl korur. Korusaydı filistinli bebekleri korurdu.. ..

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