Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallanan Marmara Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi. Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Dün 3.5 büyüklüğündeki deprem ile sallanan Marmara Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan 2.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 22.08'de gerçekleşen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.0 olarak ölçtü.
İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Öte yandan deprem, İstanbul'un yanı sıra çevredeki illerde de hissedildi.