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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de beklenen fırtına ile Kırklareli genelinde etkili olması öngörülen kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Kırklareli için yayımlanan sarı kodlu uyarıda, rüzgar hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 23 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına esecek. Batı Karadeniz'de ise fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Kırklareli genelinde pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın, yer yer saatte 80 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Uyarının aynı gün saat 20.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Yetkililer; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Denizlerde beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve denizcilerin de meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri gerektiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı