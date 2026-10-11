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Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

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Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
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Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından üç uzmandan açıklama geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sarsıntıyı yerel bir gerginlik boşalması olarak değerlendirirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bölgede büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depremin 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamında meydana gelmiş olabileceğini, İstanbul ile bağlantılı Adalar Fayı üzerinde olmadığını belirtti.

  • Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin muhtemelen 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı olduğunu ve İstanbul ile bağlantılı Adalar Fayı olmadığını belirtti.

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen sarsıntıya ilişkin Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklamalar geldi.

ERCAN: SIKINTI YOK

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yerel bir hareketlilik olarak değerlendirdi. Ercan, "Yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Sıkıntı yok." ifadelerini kullanarak sarsıntının endişe yaratacak bir durum olmadığını belirtti.

ÜŞÜMEZSOY: EN FAZLA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da depremin meydana geldiği bölgede büyük bir sarsıntı beklemediğini söyledi. Üşümezsoy, "Bölgede büyük bir deprem beklenmiyor. En fazla 5." diyerek bölgedeki olası deprem büyüklüğüne ilişkin görüşünü açıkladı.

TÜYSÜZ: İSTANBUL İLE BAĞLANTILI ADALAR FAYI DEĞİL

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depremin meydana geldiği fay hattına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüysüz, "Muhtemelen 17 Ağustos'ta kırılan fayın devamı. İstanbul ile bağlantılı Adalar Fayı değil." ifadelerini kullandı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi de 3,5 olarak açıkladı.

İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından üç uzmanın değerlendirmeleri, sarsıntının meydana geldiği bölgeye ve olası deprem büyüklüğüne ilişkin farklı teknik açıklamalar içerdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyobaz deşen:

halis benim tek gecelik eserim

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