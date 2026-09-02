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Silivri'de Gemi Çarpışması: Deniz Kuvvetleri Arama Kurtarmada

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Silivri açıklarında çarpışan iki ticari geminin batması sonucu kaybolan 10 mürettebat için bölgeye İHA, fırkateyn ve destek gemileri sevk etti. Operasyon saat 8.40'ta başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu battığı değerlendirilen gemideki mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen gemi ile 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 8.40 itibarıyla gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir."

Kaynak: AA
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