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Tekirdağ'da lodostan deniz ulaşımı aksadı, 6 şilep ve tanker açığa demirledi

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Tekirdağ'da lodostan deniz ulaşımı aksadı, 6 şilep ve tanker açığa demirledi
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Marmara Denizi'nde etkili olan ve zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Lodos nedeniyle 6 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi. Balıkçılar bugün denize açılamadı; kentte hava sıcaklığı 16 derece ölçüldü.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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