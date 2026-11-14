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Gemlik Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem Bursa ve İstanbul'da hissedildi

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AFAD verilerine göre Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 03.43'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem, Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak açıklandı.

Gemlik Körfezi merkezli deprem, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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