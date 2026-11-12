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Tekirdağ'da lodos nedeniyle 7 şilep ve tanker demirledi, deniz ulaşımı aksadı

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Tekirdağ'da lodos nedeniyle 7 şilep ve tanker demirledi, deniz ulaşımı aksadı
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Marmara Denizi'nde etkili olan ve Tekirdağ'da saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, deniz ulaşımında aksamaya yol açtı. Lodos nedeniyle 7 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirlerken balıkçılar limada bakım yapıyor; etkinin 2 gün daha sürmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesinin ardından denize çıkacağını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların limada ağ ve teknelerinin bakımlarını yaparak mesailerini sürdüreceğini ifade ettti.

Kentte hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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