Marmara Denizi'ndeki fırtına Tekirdağ'da balıkçı teknelerini barınağa sığdırdı

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Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Tekirdağ'da çok sayıda balıkçı teknesi balıkçı barınağına demirlerken, büyük tekneler ise deniz açıklarında demirledi. .

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını ve balıkçıların faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi balıkçı barınağına sığındı. Büyük teknelerin ise Tekirdağ açıklarında demirleyerek, fırtınanın etkisinin azalmasını beklediği görüldü.

Fırtınayla birlikte Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış da etkili oldu. Kentte etkisini gösteren yağış ve kuvvetli rüzgar, günlük yaşamda kendini hissettirdi. Marmara Denizi'nde oluşan dalgalar ve limana sığınan tekneler, fırtınanın etkisini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı