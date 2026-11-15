Tekirdağ'da 4 gündür etkili lodos balıkçıların denize açılmasını engelliyor

Tekirdağ'da 4 gündür etkili lodos balıkçıların denize açılmasını engelliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 7 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da denize açılamadı. Lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar bugün de??????? hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA