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Tekirdağ'da 4 gündür etkili lodos balıkçıların denize açılmasını engelliyor

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Tekirdağ'da 4 gündür etkili lodos balıkçıların denize açılmasını engelliyor
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Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 7 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da denize açılamadı. Lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar bugün de??????? hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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