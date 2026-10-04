Yalova Taşköprü'de Dantel Sitesi önünde Marmara Denizi'ne kırmızı sıvı döküldü

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Marmara Denizi'ne kırmızı renkli su döküldüğü görüldü. Aynı bölgede daha önce yaşanan yağ kirliliğinin ardından ortaya çıkan yeni görüntü vatandaşların tepkisine neden oldu.

Taşköprü beldesinde bulunan Dantel Sitesi önündeki deniz alanında kırmızı renkli bir sıvının denize karıştığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Deniz yüzeyine yayılan kırmızı renkli suyun kaynağının belirlenmesi için inceleme yapılması istendi.

Bölgede daha önce de benzer bir çevre kirliliği yaşanmış, 23 Temmuz 2025 tarihinde Dantel Sitesi önünde deniz yüzeyinde atık yağ olduğu tahmin edilen malzeme tespit edilmişti. Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenmişti.

Olayın ardından kirliliğin kaynağının tespit edilmesi amacıyla bölgede bulunan işletmelerde inceleme yapılmış, bir işletmenin atık yağ alanındaki madde ile denize ulaşan malzeme arasında görüntü itibarıyla benzerlik görülmesi üzerine numune alınarak analiz için gönderilmişti.

Aynı bölgede bu kez kırmızı renkli sıvının denize döküldüğünü belirten vatandaşlar, çevre kirliliğinin kaynağının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kırmızı renkli sıvının içeriği ve denize hangi noktadan ulaştığının yapılacak inceleme ve analizler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı