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Tekirdağ'da balıkçılar Marmara'dan yaklaşık 1,5 ton kefalle limana döndü

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Tekirdağ'da balıkçılar Marmara'dan yaklaşık 1,5 ton kefalle limana döndü
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Tekirdağ'da sabah saatlerinde tekneyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, yaklaşık 1,5 ton kefalle limana döndü. Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kefal bolluğu yaşandığını ve güzel bir avlanma sezonu geçirdiklerini söyledi.

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde bir tekneyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, avladıkları yaklaşık 1,5 ton kefalle limana döndü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde kefal bolluğu yaşandığını belirterek, güzel bir avlanma sezonu geçirdiklerini söyledi. Balıkçıların denizden bol ve bereketli avla dönüp emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade eden Pehlivanoğlu, kefal bolluğunun devam etmesini beklediklerini belirtti. Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini kefal balığına yönlendirdi. Bir arkadaşımız yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Balıkçı arkadaşlarımızı sevindiren bir haber. Allah izin verirse kefal, lüfer, hamsi, istavrit tutacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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