Tekirdağ'da 3 gündür etkili lodos kırmızı yosunları Süleymanpaşa sahiline sürükledi

Tekirdağ'da 3 gündür etkili lodos kırmızı yosunları Süleymanpaşa sahiline sürüklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki kırmızı yosunlar kıyıya sürüklendi. Süleymanpaşa sahilinde yoğunlaşan yosunlar kalın tabaka oluşturup kırmızı renge boyarken, vatandaşlar biriken bölgelerden kötü koku yayıldığını söyledi.
SAHİL KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki kırmızı yosunlar kıyıya sürüklendi. Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yoğunlaşan kırmızı yosunlar, bazı bölgelerde kalın tabaka oluşturup, kırmızı renge boyadı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı boyunca oluşan kırmızı görüntü ile karşılaştı. Vatandaşlar, kıyıya vuran yosunların biriktiği bölgelerden çevreye kötü kokular yayıldığını söyledi.
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı