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Karacabey'de Marmara açıklarında eş zamanlı 3 hortum cep telefonuyla görüntülendi

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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi Boğaz mevkisi açıklarında Marmara Denizi üzerinde eş zamanlı 3 hortum oluştu. Sahilde bulunan vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği hortumlar, karaya ulaşmadan bir süre sonra etkisini yitirdi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Marmara Denizi açıklarında eş zamanlı oluşan 3 hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karacabey ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi Boğaz mevkisi açıklarında, 3 ayrı hortum oluştu. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hortumların deniz üzerinde ilerleyişi yer aldı. Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra etkisini yitirdi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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