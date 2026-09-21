Haberler

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde su yüzeyine çıkan 2 yunus cep telefonuyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde su yüzeyine çıkan 2 yunus cep telefonuyla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde su yüzeyine çıkan 2 yunus, sahil dolgu alanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yunuslar, bir süre deniz yüzeyinde görüldükten sonra gözden kayboldu.

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde su yüzeyine çıkan 2 yunus, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sahil dolgu alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz açıklarında hareket eden 2 yunusu fark etti. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan yunuslar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bir süre deniz yüzeyinde görülen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldı

Çoban hayvanlarını otlatırken fark etti! Ormandan kafatası çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Aylık gelirini açıkladı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırdı!
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, vatandaşlar karşıladı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama