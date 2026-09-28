Tekirdağ'da tekneyle denize açılanlar, Marmara Denizi'nde yüzen karacayı görüntüledi

Tekirdağ'da tekneyle denize açılanlar, Marmara Denizi'nde yüzen karacayı görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle Marmara Denizi'ne açılan kişiler, suda yüzen bir hayvanı gördü. Yaklaştıklarında hayvanın karaca olduğunu fark eden teknedekiler, denizde yüzen karacayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
TEKİRDAĞ'da tekneyle denize açılan kişiler, suda yüzen karacayı görüntüledi.
Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle Marmara Denizi'ne açılanlar, denizde yüzen hayvanı gördü. Teknedekiler yaklaştıklarında hayvanın karaca olduğunu fark edip, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde karacanın denizde bir süre yüzerek ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı