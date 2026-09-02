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Silivri son dakika: Tuğberk İmamoğlu gemisi kimin? Tuğberk İmamoğlu gemisi olayı nedir, kaza mı yaptı?

Silivri son dakika: Tuğberk İmamoğlu gemisi kimin? Tuğberk İmamoğlu gemisi olayı nedir, kaza mı yaptı?
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi kimin, Tuğberk İmamoğlu gemisi olayı nedir ve kaza mı yaptı? soruları gündeme geldi. Türk bayraklı ALSU gemisi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışması sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, geminin sahibi ve kazanın detayları merak konusu oldu. Peki, Tuğberk İmamoğlu gemisi kimin? Tuğberk İmamoğlu gemisi olayı nedir, kaza mı yaptı?

Tuğberk İmamoğlu gemisi kimin, neden gündemde ve kaza mı yaptı? sorularının yanıtı, Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından araştırılıyor. 2 Eylül 2026 sabahı meydana gelen olayda, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden ALSU ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı değerlendirildiği açıklanırken, gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ OLAYI NEDİR?

Tuğberk İmamoğlu gemisi olayı, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana gelen gemi çarpışmasıdır. Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi ve gemide bulunan personelle iletişim kurulamadığı bildirildi.

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ KAZA MI YAPTI?

Evet. Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi, Silivri açıklarında ALSU gemisiyle çarpıştı. İlk bilgilere göre ALSU gemisinde herhangi bir hasar tespit edilmezken, çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kesildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

SON DURUM NEDİR?

Edinilen bilgilere göre çarpışmanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bunun üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri ve hava unsurlarının da katıldığı çalışmaların sürdüğü bildirildi. ALSU gemisinde ise herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiğine ve Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 personelin durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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