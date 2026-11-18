Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında balıkçıların algarna ağlarını müsilaj kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında balıkçıların algarna ağları müsilajla kaplanırken, tekneden kaydedilen görüntülerde ağların müsilajla dolduğu görüldü; müsilaj balıkçılığı olumsuz etkiledi, deniz ekosistemi için endişe yarattı.
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında avlanan balıkçıların denize bıraktığı algarna ağları, yoğun müsilajla kaplandı.
Marmara Adası'nda balıkçılık yapan bir teknede kaydedilen görüntülerde, denizden çıkarılan ağların müsilajla dolduğu görüldü. Balıkçılığı olumsuz etkileyen müsilajın yeniden ortaya çıkması, Marmara Denizi'nin ekosistemi açısından endişeye neden oldu.
Balıkçılar tarafından kaydedilen görüntüler, denizde yaşanan çevre sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı