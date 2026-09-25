Meteoroloji Marmara Denizi'nde yarın akşam 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı yaptı

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Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA