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Meteoroloji Marmara Denizi'nde yarın akşam 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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