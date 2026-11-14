Bursa deprem nerede oldu? Mudanya açıklarındaki deprem kaç şiddetinde?

Bursa'da 14 Kasım 2026 Cumartesi gecesi saat 03.43'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'ndeydi ve Mudanya ilçe merkezine 6,42 kilometre uzaklıktaydı. Deprem 13,65 kilometre derinlikte meydana geldi ve gece saatlerinde Bursa'da hissedildi.

BURSA DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem karada değil, denizde oldu: AFAD merkez üssünü Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kısmı olarak açıkladı. Koordinatlar 40.4393 kuzey, 28.8547 doğu. AFAD raporuna göre merkeze en yakın yerleşimler Mudanya ilçe merkezi (6,42 km), Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Yalı (6,50 km) ve Mudanya'nın Mütareke Mahallesi (7,07 km).

BURSA'DA DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

AFAD'ın son depremler listesinde deprem 14 Kasım 2026 saat 03.43.59 olarak kayıtlı.

BURSA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE, KAÇ KİLOMETRE DERİNLİKTE?

AFAD depremin büyüklüğünü moment büyüklüğü (Mw) ölçeğine göre 3,9, derinliğini 13,65 kilometre olarak verdi. Kandilli Rasathanesi de depremi kaydetti, ancak iki kurumun büyüklük ve derinlik değerleri birebir aynı değil. Bu haberde AFAD'ın verisi esas alındı.

HASAR YA DA YARALI VAR MI?

Haberin hazırlandığı 14 Kasım sabahı saat 04.30'a kadar AFAD ya da Bursa Valiliği hasar veya yaralanmayla ilgili bir açıklama yapmadı. Yerel basına yansıyan bilgilerde de olumsuz bir durum bildirilmedi.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

AFAD'ın son depremler listesi deprem.afad.gov.tr adresinde yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi'nin listesi ise koeri.boun.edu.tr adresinde.