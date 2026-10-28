Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu Haber Videosunu İzle
Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de ALSU isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürerken acı bir gelişme yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede bir erkeğe ait cansız beden buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kayıp denizcilerden biri olup olmadığı araştırılırken, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumunda inceleme yapılacak.

  • Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
  • Bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi; kişinin kayıp 10 mürettebattan biri olup olmadığı araştırılıyor.
  • Ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Denizde bir erkeğe ait cansız beden bulunurken, kişinin kayıp 10 denizciden biri olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

10 MÜRETTEBATIN KAYBOLDUĞU GEMİDEN ACI HABER

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı bölgede yürütülen çalışmalarda bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Ekipler, denizden çıkarılan kişinin kazanın ardından kaybolan mürettebattan biri olup olmadığını araştırıyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma ve kayıp denizcilere ulaşmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İKİ TİCARİ GEMİ MARMARA DENİZİ'NDE ÇARPIŞTI

Kaza, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde meydana geldi. Ticari faaliyette bulunan ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler, henüz açıklanmayan bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebattan haber alınamadı. Kazanın ardından kayıp denizcilere ulaşmak amacıyla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Deniz genelinde yürütülen faaliyetlerde ekipler, kayıp mürettebatın izini sürmeye devam etti.

DENİZDE BİR ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada olay bölgesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ancak cansız bedenin kimliği henüz tespit edilemedi. Bu nedenle bulunan kişinin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamadı. Ekipler, kimlik tespitine yönelik işlemleri başlattı.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK

Denizde bulunan ceset üzerinde ilk muayene işlemleri yapılacak. Ardından cansız beden, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek. Adli incelemede kişinin kimliğinin yanı sıra ölüm sebebi de araştırılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış

Suçlamaların odağındaki Sarıgül soluğu Özgür Özel'in yanında almış
Otomobille çarpışan motosikletlinden beklenmedik hareket

Kazadan yaralı kurtuldu, sonrasında yaptığına bakın
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı

Koşarak geldi, manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevi firarisi böyle yakalandı! Kaçıp zeytin işçisi olmuş

Firari hükümlü böyle yakalandı! Kaçtıktan sonra bakın ne iş yapmış
Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Ergün Yolcu üniversiteden izin alamayınca vazgeçildi

Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Saatler sonra iptal edildi
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha

Korumasının ifadesi Mustafa Sarıgül'ü yaktı! Çok sayıda gözaltı kararı
Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi

Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi
Gaziantep'te sağanak hayatı felç etti, yollar göle döndü

Bir şehrimizde kabus! Sel hayatı felç etti
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu

Babasını tanımayan yok! Bu pozları olay oldu
İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş

Seçimde büyük sürpriz! Oyların büyük bölümü sayıldı, tablo değişti