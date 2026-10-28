Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu

Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de ALSU isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürerken acı bir gelişme yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede bir erkeğe ait cansız beden buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kayıp denizcilerden biri olup olmadığı araştırılırken, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumunda inceleme yapılacak.
- Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
- Bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi; kişinin kayıp 10 mürettebattan biri olup olmadığı araştırılıyor.
- Ceset, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.
Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Denizde bir erkeğe ait cansız beden bulunurken, kişinin kayıp 10 denizciden biri olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
10 MÜRETTEBATIN KAYBOLDUĞU GEMİDEN ACI HABER
Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı bölgede yürütülen çalışmalarda bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Ekipler, denizden çıkarılan kişinin kazanın ardından kaybolan mürettebattan biri olup olmadığını araştırıyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma ve kayıp denizcilere ulaşmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.
İKİ TİCARİ GEMİ MARMARA DENİZİ'NDE ÇARPIŞTI
Kaza, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde meydana geldi. Ticari faaliyette bulunan ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler, henüz açıklanmayan bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebattan haber alınamadı. Kazanın ardından kayıp denizcilere ulaşmak amacıyla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Deniz genelinde yürütülen faaliyetlerde ekipler, kayıp mürettebatın izini sürmeye devam etti.
DENİZDE BİR ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada olay bölgesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ancak cansız bedenin kimliği henüz tespit edilemedi. Bu nedenle bulunan kişinin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamadı. Ekipler, kimlik tespitine yönelik işlemleri başlattı.
CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK
Denizde bulunan ceset üzerinde ilk muayene işlemleri yapılacak. Ardından cansız beden, kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek. Adli incelemede kişinin kimliğinin yanı sıra ölüm sebebi de araştırılacak.