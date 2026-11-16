Müsilaj nedir, neden oluşur? Gemlik Körfezi'nde 30 metreye kadar indi

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Müsilaj, deniz salyası olarak da bilinen, fitoplanktonların (mikroskobik algler) aşırı çoğaldığında bıraktığı yapışkan bir salgıdır. Marmara gibi kapalı denizlerde sıcak, durgun ve kirli su bir araya geldiğinde ortaya çıkıyor. İHA'nın 16 Kasım 2026 tarihli haberine göre müsilaj Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde yeniden görüldü; dalgıçlar Narlı ile Kapaklı arasında 5 metreden başlayıp 30 metreye kadar inen tabakayı görüntüledi.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, denizdeki fitoplanktonların aşırı çoğalması sırasında ortamdaki bazı koşullara tepki olarak bıraktığı salgı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Greenpeace Türkiye'nin yayımladığı açıklamada müsilajı bu şekilde tanımlıyor. Su altında jöle kıvamında, bulut ya da ağ gibi görünen bir kütle oluşturuyor. Halk arasındaki adı deniz salyası.

MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?

Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre üç etken müsilajı tetikliyor: deniz yüzey sıcaklığının ortalamanın üzerinde olması, denizin durgun kalması ve yüksek kirlilik yükü. Greenpeace Türkiye ise sanayi ve evsel atıkların denize boşaltılmasını başlıca nedenler arasında sayıyor. Atık sularla gelen besin yükü fitoplanktonların çoğalmasını kolaylaştırıyor.

Sarı'ya göre oluşum genellikle sonbaharda 8 ile 18 metre arasında başlıyor ve yüzeye doğru yükseliyor. Yüzeyde görülen kısım toplamın çok küçük bir parçası; müsilajın büyük bölümü kütleler halinde dibe çöküyor. Marmara'nın 30 metrenin altındaki Akdeniz kökenli tabakasında müsilaj oluşmuyor.

GEMLİK KÖRFEZİ'NDE NE OLDU?

Mavi Keyif Dalış Merkezi eğitmeni Hikmet Orakçı ve ekibi, Gemlik'te Narlı ile Kapaklı arasında yaptıkları dalışlarda müsilajı görüntüledi. İHA'nın aktardığına göre müsilaj 5 metreden itibaren görülüyor, 30 metreye kadar uzanıyor ve 10 metreden sonra yoğunlaşıyor.

Balıkçılar da durumdan şikayetçi. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, ağların müsilajla yapışkan hale geldiğini anlatarak "Ağ atamıyoruz, balık vurmuyor" dedi. Habere göre müsilaj tekne motorlarının soğutma sistemlerine ve ağ çekme makaralarına da zarar verebiliyor.

MÜSİLAJ ZARARLI MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Haziran 2021'de yaptığı açıklamada ilk çalışmalara göre müsilajın tehlikeli atık olmadığını ve toksik özellik göstermediğini söylemişti. Deniz canlıları için ise zararlı. Greenpeace Türkiye'ye göre müsilaj denize giren ışığı azaltıyor, fotosentezi engelliyor ve dip canlılarının ölme olasılığını artırıyor.

Prof. Dr. Sarı da müsilajın pina, sünger ve mercan gibi canlıların üzerini kaplayarak solunum ve beslenmelerini engellediğini, balık yumurtalarını sardığını söylüyor. Dibe çöken müsilaj parçalanırken sudaki oksijeni tüketiyor.

MARMARA'DA MÜSİLAJ NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Marmara Denizi'ndeki en geniş müsilaj olayı 2021 baharında yaşandı. 10 Haziran 2021'de Beştepe'de yapılan toplantının ardından Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ocak 2025'te yaptığı denetimde de Marmara'da 5 ile 25 metre arasındaki derinliklerde müsilaj tespit ettiğini açıkladı. O denetim kapsamında 7 ildeki yaklaşık 700 tesis incelemeye alındı.