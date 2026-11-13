Tekirdağ'da 2 gündür etkili lodos nedeniyle 7 şilep ve tanker açıklara demirledi

Tekirdağ'da 2 gündür etkili lodos nedeniyle 7 şilep ve tanker açıklara demirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Marmara Denizi'nde etkili lodos, Tekirdağ'da 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor; hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 7 şilep ve tanker kent açıklarına demirledi. Balıkçılar da bugün denize açılamazken, lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da 2 gündür deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA