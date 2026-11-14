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Tekirdağ Süleymanpaşa'da balıkçılar lodostan 3 gündür limanda bakım yapıyor

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da balıkçılar lodostan 3 gündür limanda bakım yapıyor
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Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar ava çıkamıyor. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onaran balıkçılar, havanın normale dönmesiyle palamut avcılığına devam edecek.

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos dolayısıyla ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, lodosun etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların lodos nedeniyle mecburi paydos ettiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "Lodos sert estiği için avcılık yapılamıyor. Tayfalar limanda ağ tamiri yapıyor. İnşallah havanın normale dönmesiyle balıkçılar nasiplerini aramaya devam edecek." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini belirterek, havanın normale dönmesiyle palamut avcılığına devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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