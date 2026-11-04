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Tekirdağ'da fırtına deniz ulaşımını aksatıyor, 8 şilep açıkta bekliyor

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Tekirdağ'da fırtına deniz ulaşımını aksatıyor, 8 şilep açıkta bekliyor
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 8 şilep Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemeye başladı, kentteki balıkçılar da denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemeye başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki balıkçılar da denize açılamadı.

Fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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