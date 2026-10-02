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BUDO, 2 Ekim Cumartesi öğleden sonraki 4 seferini fırtına nedeniyle iptal etti

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Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO'nun 2 Ekim Cumartesi öğleden sonraki 4 seferi iptal edildi. Fırtına sebebiyle iptal edilen Mudanya-Kabataş seferlerinin ardından yolcular, iptal edilmeyen İdo'nun Yenikapı-Yalova seferleriyle Bursa'ya dönmeye çalışıyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları, deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek öğleden sonraki 4 seferi fırtına sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

16: 45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

17: 00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19: 15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yolcular iptal edilmeyen İdo'nun Yenikapı- Yalova seferleri ile Bursa'ya dönmeye çalışıyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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