Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatı aranıyor! Bir erkek cesedi daha bulundu

Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatı aranıyor! Bir erkek cesedi daha bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri açıklarında 2 Eylül'de M/T Alsu ile çarpışarak batan, 10 kişilik mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 9 denizciyi arama çalışmaları sırasında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi daha bulundu. Cesedin kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığı, kimliği ve kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek.
- Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
- Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
- Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gemide 10 kişilik mürettebat bulunduğunu bildirdi.
SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında 1 erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında suda, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cansız bedenine daha ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla yapılacak ölü muayene işlemine müteakip Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.