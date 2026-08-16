Kınalıada'da arızalanan tekne kurtarıldı
Marmara Denizi'nde, Kınalıada açıklarında arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Marmara Denizi'nde, Kınalıada açıklarında arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA