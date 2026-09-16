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25. Bosphorus Cup, yarın başlayacak

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25. Bosphorus Cup Yelken Yarışları, yarın Marmara Denizi etabıyla start alacak.

25. Bosphorus Cup Yelken Yarışları, yarın Marmara Denizi etabıyla start alacak.

Türk yelkenciliğinin önemli organizasyonlarından Bosphorus Cup, çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl 25. kez düzenlenecek yarış, 3 etaptan oluşacak.

Caddebostan açıklarında yarın başlayacak yarışın ilk gününde sporcular, Marmara Denizi'nde yelken açacak. 18 Eylül Cuma günü ise yelkenliler, Prens Adaları çevresinde mücadele edecek.

Bosphorus Cup'ın final yarışı da 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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