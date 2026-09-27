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Balıkesir Paşalimanı açıklarında yüzlerce kuşun senkronize uçuşu dronla görüntülendi

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Balıkesir Paşalimanı açıklarında yüzlerce kuşun senkronize uçuşu dronla görüntülendi
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Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki Paşalimanı Adası yakınlarında yüzlerce kuşun senkronize uçuşu dron kamerasıyla görüntülendi. Belgesel görüntülerini aratmayan anlarda kuşların göçe hazırlandığı yorumları yapıldı.

Marmara Denizi'nde yüzlerce kuşun dansı andıran senkronize uçuşları adeta görsel bir şölen sundu.

Balıkesir'in Marmara Denizi'nde yer alan Paşalimanı Adası yakınlarında yüzlerce kuşun uçuşu dron ile görüntülendi. Adeta bir dansı andıran yüzlerce kuşun senkronize şekilde uçması dron kamerası ile görüntülendi. Belgesel görüntülerini aratmayan anlarda kuşların göçe hazırlandığı yorumları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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