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Çevre Bakanlığı, Marmara'ya sızıntı nedeniyle YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL ceza kesti

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Çevre Bakanlığı, Marmara'ya sızıntı nedeniyle YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL ceza kesti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık depolama tesisinden Marmara Denizi'ne sızıntı nedeniyle YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL idari ceza uyguladı. Yalova İl Müdürlüğü denetiminde, Çiftlikköy'deki sahada arıtılmayan kirli suyun dere yoluyla denize ulaştığı belirlendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, katı atık depolama tesisinden kaynaklanan sızıntı sularının Marmara Denizi'ne karışması nedeniyle Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne (YAKAB) 5 milyon 34 bin TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, Ro Ro Limanı ve Dantel Sitesi arasındaki dereden denize kirli su ulaştığı ihbar üzerine bölgede denetim başlattı. İncelemede; Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan Yalova Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndan arıtma işlemine tutulmayan kirli suyun mevcut hatta yaşanan tıkanma sonucu dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilikle ilgili YAKAB'a, 5 milyon 34 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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