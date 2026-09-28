Tekirdağ Kumbağ açıklarında denizde yüzen karaca cep telefonuyla görüntülendi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan vatandaşlar, Marmara Denizi'nde yüzen bir karacayla karşılaştı. Karacanın denizde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi açıklarında meydana geldi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, bir süre sonra suyun üzerinde hareket eden bir hayvan fark etti. İlk bakışta ne olduğunu anlayamadıkları hayvana yaklaşan vatandaşlar, denizde yüzen bir karacayla karşılaştı.

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, karacanın başını suyun üzerinde tutarak yüzdüğü ve denizde ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Hayvanın nasıl denize girdiği ve kıyıya ulaşıp ulaşmadığına ilişkin bilgi edinilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı