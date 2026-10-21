Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları 41 sporcunun katılımıyla tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları 41 sporcunun katılımıyla tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında yapılan Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları, 41 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Marmara Denizi açıklarında optimist ve ILCA 4 kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'na 41 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA 4 kategorilerinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist genel: Rüzgar Uzel

Optimist junior: Tunahan Naci Piker

Optimist kızlar: Janset Tuğan

Optimist junior kızlar: Alya Bayraktar

ILCA 4 genel: Tuna Kaya

Kaynak: AA
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi

Kurultay davasında mütalaa! AK Parti'ye geçen isme beraat istendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu

78 milyon TL’yi buhar eden gol!
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor

Bu gece yarısı hesaplar sil baştan değişecek
Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini de araya giren genci de vurdu
Kulağına piercing yaptıran 17 yaşındaki çocuk 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar riski var

Kulağını deldirdi, 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar uyarısı
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım