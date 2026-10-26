Deniz Yaşamını Koruma Derneği Adalar'da 800 kilogram hayalet ağ çıkardı

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Marmara Denizi'nin Adalar çevresinde deniz tabanından 800 kilogram hayalet ağ çıkardı. Deniz canlılarının ölümüne yol açan bu atıklar, koordinatların işlendiği özel güneş gözlüklerine dönüştürülerek geri kazandırılacak.

Marmara Denizi'ndeki terk edilmiş "hayalet ağları" temizlemek için Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı. Yürütülen proje kapsamında Adalar çevresinde gerçekleştirilen su altı çalışmalarında deniz tabanında biriken yaklaşık 800 kilogram hayalet ağ tespit edilerek, sudan çıkarıldı. Deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atan ve uzun yıllar doğada kaybolmayan bu atıklar, proje çerçevesinde ağların denizden çıkarıldığı coğrafi koordinatların çerçevelerine işlendiği özel tasarım güneş gözlüklerine dönüştürülecek. Bu sayede hem Marmara Denizi'nin tabanı tehlikeli atıklardan arındırılmış olacak hem de deniz koruma faaliyetlerine dikkat çeken sürdürülebilir bir farkındalık çalışması hayata geçirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı