Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını aksatırken 9 şilep ve tanker açıklara demirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Marmara Denizi'nde etkili olan ve saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Lodos nedeniyle 9 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi, balıkçılar denize açılamadı; lodosun cuma günü etkisini yitirmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Balıkçılar, lodos nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini cuma günü yitirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA