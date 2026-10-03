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Tekirdağ'da 8 gündür süren fırtına balıkçıları ve gemileri olumsuz etkiliyor

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Tekirdağ'da 8 gündür süren fırtına balıkçıları ve gemileri olumsuz etkiliyor
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Marmara Denizi'nde 8 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 6 şilep ile tanker açıkta bekliyor, balıkçılar ise ava çıkamıyor.

Marmara Denizi'nde 8 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar da Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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