Tekirdağ'da poyraz 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile 2 tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar da limanda poyrazın dinmesini bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, kentte iki gündür poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Poyraz nedeniyle balıkçıların limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, poyrazın perşembe günü etkisini kaybetmesini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA