Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Palamut avcılığında bu sezon yaşanan bollukla yüzleri gülen Tekirdağlı balıkçılar, yeni av döneminde gözünü lüfer ve çinekopa çevirdi.

Lüfer avından da umutlu olan balıkçılar, Marmara Denizi'nde av faaliyetlerini sürdürebilmek için ağlarını yeni av döneminin koşullarına göre hazırladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lüfer avında da bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Bu yıl palamut avcılığında yaşanan bolluğun balıkçıları sevindirdiğini aktaran Pehlivanoğlu, yeni av döneminde lüfer ve çinekop avına odaklanacaklarını belirtti.

Balıkçıların Marmara Denizi'ne lüfer için ağ bırakacağını anlatan Pehlivanoğlu, "Bu sezon palamut avcılığı bereketli geçti. Palamudun ardından lüfer avında da aynı bolluğu yaşamayı umut ediyoruz. Vatandaşlarımızın bol bol lüfer tüketebileceğini düşünüyoruz. Ağlarımızı da bu beklenti doğrultusunda hazırladık. Hava koşullarının elverişli seyretmesiyle av faaliyetlerimizi lüfer ve çinekop avına yoğunlaştıracağız." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da bu sene balıkçılar için sezonun güzel geçtiğini ve lüferin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA